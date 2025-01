Un click que salva, la nueva campaña del Ministerio de Transporte

La costa de la provincia de Buenos Aires se convirtió en el destino turístico más elegido, no solo por bonaerenses sino por vecinas y vecinos de todo el país. En ese marco, y ante el incremento del caudal de vehículos que recorren las rutas provinciales para disfrutar de sus vacaciones, el Ministerio de Transporte, a cargo de Martín Marinucci, puso el foco en los cuidados.Desde el uso de cinturón de seguridad a la hora de encender el vehículo, hasta el cumplimiento de la Verificación Técnica Vehicular y la rigidez de la ley de Alcohol Cero al Volante, son algunos de los principales ejes en materia de seguridad vial. Así, se lanzó la campaña #UnClickQueSalva para concientizar sobre la importancia del uso del cinturón de seguridad. «Cada persona que se sienta y pone las manos en el volante tiene que entender que es el responsable de todas las vidas que viajan dentro del vehículo. El viaje no puede empezar si no están puestos todos los cinturones de seguridad. El cuidado de la vida tiene que empezar por cada uno de nosotros», liquidó al respecto Marinucci.En ese sentido, el moronense subrayó: “Las y los agentes del Ministerio están presentes en las rutas para controlar que cada conductor cumpla con las leyes. Pero con eso solo no alcanza, para unas vacaciones seguras necesitamos que cada uno sea parte del cambio cultural y las buenas conductas se repitan”.“Si vas a manejar, ni una gota de alcohol. Cada ocupante del coche tiene que usar cinturón, no queremos lamentar una muerte más”, sentenció el Ministro. Por caso, los retenes se seguridad vial de Transporte se despliegan por Villa Gesell, Junín, Balcarce, Pinamar, San Clemente, Malvinas Argentinas, Tigre, Samborombón, Lezama, Lisandro Olmos, Hinojo, Maipú, Guaminí, Quequén, Tordillo, Mar del Tuyú, y Valeria del Mar, entre otras ubicaciones.Vale recordar que, en los primeros 10 días del año, ya se lamentaron cinco decesos en menores de 10 años en las rutas bonaerenses. En ese marco, desde la Provincia llamaron a la sociedad a respetar los límites de velocidad, el uso del cinturón de seguridad y evitar las distracciones al volante. Cada siniestro ocurrió por imprudencia del conductor seguido de un despiste fatal al perder el control del vehículo.Asimismo, mediante un estudio realizado durante el Operativo de Sol a Sol 2024 se constató que entre los principales factores de distracción aparece la presencia del celular (35%), seguido por la comunicación telefónica -ya sea o no manos libres- (17%), mate (15%), cigarrillos (12%), comidas (10%), bebidas (9%), otros (2%).

gba.gob.ar