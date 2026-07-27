Sociedad

Un informe advierte que casi la mitad de los jóvenes argentinos vive en situación de vulnerabilidad

Posted on by rodrigos
27
Jul

Un informe elaborado por investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reveló que el 48,9% de los argentinos de entre 18 y 29 años vive en condiciones de vulnerabilidad, una problemática que afecta a todo el país y que se concentra principalmente fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El estudio, realizado entre diciembre de 2025 y enero de 2026 en el marco de un proyecto de investigación del Ciclo Básico Común (CBC), se basó en 1.002 encuestas presenciales y analizó las condiciones de vida, el acceso al empleo, la educación, la salud y las expectativas de los jóvenes.

Uno de los datos más preocupantes fue la identificación del grupo denominado «Triple Ni», integrado por jóvenes que no estudian, no trabajan y tampoco buscan empleo. Según los investigadores, este sector representa un tercio de la población juvenil vulnerable y evidencia un fuerte proceso de exclusión social.

El relevamiento también mostró que, si bien el 70% de los jóvenes tiene algún tipo de ocupación, predominan los empleos informales y precarios, especialmente en actividades vinculadas al comercio, la construcción y las tareas de cuidado.

En materia educativa, seis de cada diez jóvenes en situación de vulnerabilidad no finalizaron el nivel secundario, mientras que apenas un pequeño porcentaje accedió a estudios terciarios o universitarios.

A su vez, el 87,5% considera que completar sus estudios mejoraría sus oportunidades de vida.El informe además señala que el 78% carece de cobertura de salud por obra social o medicina prepaga y depende exclusivamente del sistema público.

En cuanto a la salud mental, más del 70% manifestó sufrir ansiedad o nervios de manera frecuente, mientras que la mitad expresó sentimientos de desgano o depresión.Respecto de las condiciones económicas, el 57% afirmó que sus ingresos no alcanzan para llegar a fin de mes.

Sin embargo, las expectativas de progreso continúan vigentes: conseguir un empleo o mejorar el actual y acceder a una vivienda propia aparecen entre los principales objetivos para los próximos años.