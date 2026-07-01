Un joven fue asesinado a tiros en José C. Paz y detuvieron a un sospechoso

Un joven de 25 años fue asesinado de varios disparos en la localidad bonaerense de José C. Paz y, tras una serie de allanamientos, la Policía detuvo a un sospechoso e incautó un arma de fuego que será sometida a peritajes.

El hecho ocurrió en la intersección de Goleta Sarandí y Rastreador Fournier.

Personal del SAME acudió al lugar y confirmó el fallecimiento de la víctima, identificada como Marcos Elián González, quien presentaba una herida de arma de fuego en el tórax.

De acuerdo con la investigación, el joven se encontraba reunido con un grupo de amigos cuando dos hombres llegaron al lugar y comenzaron una discusión con él.

En ese contexto, uno de los agresores habría extraído un arma y efectuado varios disparos antes de escapar.

A partir de testimonios y distintas tareas investigativas, los efectivos lograron identificar al presunto autor del crimen. Con esa información, la Justicia ordenó tres allanamientos en distintos domicilios de José C. Paz.

Los dos primeros procedimientos no arrojaron resultados, pero en un tercer operativo realizado en una vivienda de la calle Grito de Asencio fue detenido el sospechoso.

En el lugar también se secuestró un revólver calibre .38, sin marca ni numeración visible, que será sometido a pericias para determinar si fue utilizado en el homicidio.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 20 del Departamento Judicial San Martín, que continúa con la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.