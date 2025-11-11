Un jubilado abatió de un escopetazo a un ladrón que ingresó a su casa en el barrio La Perlita

El suceso se registró alrededor de las 4 de la mañana de este martes 11 de noviembre en una vivienda del barrio La Perlita de Moreno Norte. La información preliminar indica que un delincuente ingresó a la construcción, pero su irrupción fue detectada por el morador, que estaba descansando. Se trata de un hombre de 75 años.

El septuagenario forcejeó con el ladrón, quién previamente había forzado una reja. La víctima del atraco logró tomar una escopeta de su propiedad y descerrajó una andanada de perdigones contra el agresor, quien cayó gravemente herido.

Finalmente fue asistido por una ambulancia, ante la advertencia del vecindario al servicio de emergencia 911. Murió en el hospital Mariano y Luciano de la Vega. Fue identificado como Fernando Vega, de 40 años.

Ya con la presencia de las funcionarias judiciales Dras. Eleonora Cuadro y Andrea Pérez, dependientes de la UFI Nº 8 que conduce la Dra. Verónica Pittella, se indagó al jubilado. Se constató que el arma era legal y declarada. Decidieron no imputarlo por el suceso y se dio intervención al Centro de Asistencia a la Víctima. Está en libertad.

En el lugar trabajó personal de la Policía Científica y de la Comisaría 1º de Moreno.