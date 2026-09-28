Una delegación bonaerense visitó Euskadi para conocer políticas de empleo e inclusión

Una delegación del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, encabezada por el ministro Jorge Walter Correa, visitó el 25 de septiembre el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco y el Servicio Público Vasco de Empleo Lanbide.

Durante el encuentro, la delegación conoció el modelo de gobernanza, la estructura y la cartera de servicios de Lanbide, además de sus políticas vinculadas con el empleo, la inclusión sociolaboral, la protección social y la economía social.

Entre los temas abordados estuvieron la orientación laboral, la intermediación y colocación, la formación para el trabajo, el apoyo al autoempleo y el emprendimiento, el asesoramiento a empresas y los programas que articulan empleo, formación e inclusión sociolaboral.

También se presentó el proceso de innovación y transformación denominado “Lanbide Hobetzen”, orientado a desarrollar un modelo de servicios centrado en las personas y las empresas.

La visita permitió compartir experiencias sobre políticas públicas y servicios de empleo, además de analizar posibles ámbitos de interés común entre Euskadi y la Provincia de Buenos Aires.

Durante la reunión también se intercambiaron experiencias sobre los desafíos actuales de los servicios públicos de empleo y la necesidad de adaptar las políticas a las transformaciones económicas, sociales y laborales.

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