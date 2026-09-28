Política

Una delegación bonaerense visitó Euskadi para conocer políticas de empleo e inclusión

Posted on by rodrigos
28
Sep

Una delegación del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, encabezada por el ministro Jorge Walter Correa, visitó el 25 de septiembre el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco y el Servicio Público Vasco de Empleo Lanbide.

Durante el encuentro, la delegación conoció el modelo de gobernanza, la estructura y la cartera de servicios de Lanbide, además de sus políticas vinculadas con el empleo, la inclusión sociolaboral, la protección social y la economía social.

Entre los temas abordados estuvieron la orientación laboral, la intermediación y colocación, la formación para el trabajo, el apoyo al autoempleo y el emprendimiento, el asesoramiento a empresas y los programas que articulan empleo, formación e inclusión sociolaboral.

También se presentó el proceso de innovación y transformación denominado “Lanbide Hobetzen”, orientado a desarrollar un modelo de servicios centrado en las personas y las empresas.

La visita permitió compartir experiencias sobre políticas públicas y servicios de empleo, además de analizar posibles ámbitos de interés común entre Euskadi y la Provincia de Buenos Aires.

Durante la reunión también se intercambiaron experiencias sobre los desafíos actuales de los servicios públicos de empleo y la necesidad de adaptar las políticas a las transformaciones económicas, sociales y laborales.

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