Una feroz leyenda del hampa moderna: Cayó el “Tractorcito” Cabrera por una entradera y abuso sexual en Moreno

Daniel Cabrera, conocido en el mundo del hampa como “Tractorcito”, fue detenido en Pilar durante la madrugada de este jueves 18 de diciembre por orden de la justicia de Moreno y General Rodríguez. El «Tractorcito» Cabrera, con aura de maleante pesado y con códigos, está acusado de uno de los delitos más aberrantes que se puede cometer contra una víctima indefensa: abuso sexual. Además pesa la sospecha de que participó de una fallida entradera en La Matanza, donde los delincuentes abandonaron a un cómplice herido.

Según informaron fuentes judiciales y policiales, el detenido es Daniel Agustín Cabrera, apodado “Tractorcito”, acusado de haber participado el 2 de octubre pasado en un robo a una vivienda de la localidad de Trujui, en el partido de Moreno, donde residen una mujer y su hija. En ese asalto se habrían sustraído 700.000 pesos y 600 dólares, además de otros objetos de valor. Además, los delincuentes habrían abusado de la menor de las víctimas.

La pesquisa incluyó el análisis de evidencia digital, relevamiento y seguimiento a través de cámaras de seguridad públicas y privadas, entrecruzamiento de llamadas e impacto en antenas de telefonía, entre otros datos recolectados por los detectives judiciales.

La detención se concretó por la División Operativa de Ejecución de Capturas, que lograron establecer que el fugitivo se ocultaba en un domicilio ubicado sobre la ruta 8 entre Las Madreselvas y Las Magnolias, en Pilar. Con esa información, la Justicia dispuso un allanamiento que fue ejecutado a las 5.40 horas por efectivos del Grupo Halcón, quienes ingresaron al inmueble y concretaron la aprehensión.

Sobre Cabrera pesaba una orden de arresto activa solicitada el viernes 12 de diciembre desde la UFI Nº 4 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo de los fiscales Federico Soñora y Martín Borgnia. La funcionaria Dra. Paula Rodríguez llevó adelante la instrucción mientras que la autorización para la búsqueda de Cabrera emanó del Juzgado de Garantías Nº 2 del Dr. Gabriel Castro, secretaría del Dr. Javier Ulrich. También participó la Unidad de Capturas creada por el fiscal General Lucas Oyhanarte y que está bajo la responsabilidad del ayudante fiscal Ernesto Pérez.

Durante el procedimiento también fue detenido Sebastián Baratay Ortiz, acusado de encubrimiento agravado. En el lugar se secuestraron prendas con inscripciones de la Policía Federal Argentina, entre ellas chalecos, camperas, balizas y un quepí, además de una pinza cortapernos, dos teléfonos celulares y un automóvil Hyundai, que habría sido utilizado en el hecho ocurrido en Moreno en octubre pasado.

Cabrera fue trasladado a la Comisaría 7ª de Moreno. De acuerdo a los registros policiales, protagonizó fugas de centros penitenciarios, cumplió condenas previas y presenta reincidencia agravada, con participación en hechos violentos contra la propiedad privada desde 1980.

En tanto, el segundo detenido quedó alojado en la Comisaría 3ª de la misma jurisdicción. Ambos estarían implicados en una tentativa de robo ocurrida en un almacén del partido de La Matanza, donde se habría producido un enfrentamiento armado con el comerciante del lugar. Quedó un malviviente herido, abandonado por sus cómplices.

La Fiscalía N° 9 del Departamento Judicial de La Matanza mantuvo comunicaciones con la Fiscalía N°4 de Moreno para solicitar copia de las actuaciones y la remisión de las prendas con insignias policiales secuestradas, ya que los imputados habrían actuado vestidos con uniformes apócrifos de la Policía Federal.

En Moreno, Cabrera está imputado por el delito de “robo y abuso sexual agravado por la participación de dos personas”. Este viernes se le tomó declaración testimonial en la sede fiscal bajo fuertes medidas de seguridad. Decidió brindar su testimonio, asesorado por un defensor oficial. Las fuentes consultadas indicaron que habría reconocido el robo, pero que habría negado la acusación del abuso sexual. “Soy un chorro viejo” habría argumentado a modo de excusa. El expediente continúa con Cabrera detenido. Aún restan pericias.

Antecedentes

El hombre de 64 años detenido en las últimas horas cuenta con un extenso historial delictivo que incluye fugas de centros de detención, robos a entidades bancarias y participación en asaltos a transportes de caudales.

Daniel Agustín Cabrera protagonizó una evasión del penal de Villa Devoto en 1998 y otra del Departamento Central de Policía en el año 2000, ocasión en la que se retiró caminando junto a dos imputados por el homicidio del ex vicepresidente de Paraguay, Luis María Argaña.

Según registros judiciales y policiales, Cabrera presenta antecedentes desde 1980, con condenas cumplidas, reincidencia agravada y participación en hechos violentos tanto contra la propiedad privada como contra las personas.

Las investigaciones lo vinculan a una banda dedicada al asalto de camiones blindados y transportes de caudales. Además, fue imputado por el robo a una entidad bancaria en la ciudad de Bahía Blanca.

En su prontuario figura una condena a 11 años de prisión y su rol como mano derecha de Luis Alberto “Gordo” Valor, uno de los delincuentes más notorios de ese tipo de organizaciones criminales. Valor fue denominado como el enemigo público Nº 1 durante gran parte de la década del 90 del siglo pasado.

Cabrera había recuperado la libertad meses atrás. Estuvo detenido en la unidad penitenciara de Ezeiza.