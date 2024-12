Una mujer llamó en una casa del barrio “El Parque” y como no la atendieron, prendió fuego un quincho

El suceso se registró el pasado miércoles 4 de diciembre en una vivienda ubicada sobre la calle Paysandú casi esquina Sarmiento, a metros de uno de los ingresos del shopping Nine y detrás del Bingo Moreno. El barrio es conocido como “El Parque”. A las 16 horas se acerca una mujer, golpeó las manos en la puerta de una vivienda, no recibió respuesta y decidió incendiar un quincho que da a la vereda. Tuvieron que intervenir Bomberos; la destrucción fue total pero no hubo que lamentar víctimas. La piromaníaca no fue identificada.