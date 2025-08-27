Universidad Nacional de Luján: Jornada de Donación de Sangre y Feria Sanitaria

El jueves 18 de septiembre, de 9 a 13 horas en la Sede Central de la Universidad Nacional de Luján, se realizará una Jornada de Donación de Sangre y Feria Sanitaria, que funcionará bajo el lema “La Salud es un Derecho”.

Además de la posibilidad de donar sangre, la Feria Sanintaria incluirá las siguientes posibilidades: testeo de VIH-Sífilis, consultorio odontológico, consultorio oftalmológico, colocación de implantes subdérmicos anticonceptivos, control de tensión arterial y glucemia, talleres de salud sexual y promoción de la salud, y vacunación.

Organizan esta Jornada el Hospital Zonal “Nuestra Señora de Luján”, el Municipio de Luján, la UNLu y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Prensa UNLu