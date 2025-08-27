UNM: Se encuentra abierta la inscripción a la segunda convocatoria de las Becas Progresar

El Departamento de Bienestar y Asuntos Estudiantiles informa que se encuentra abierta la inscripción a la segunda convocatoria de las Becas Progresar 2025 de la Secretaria de Educación.

Este programa tiene como objetivo brindar acompañamiento económico para que los/as estudiantes puedan continuar y finalizar sus estudios de educación superior.

Requisitos:

Ser argentinos/as nativos/as o naturalizados/as con DNI con al menos 5 años de residencia en el país.

Tener entre 17 y 24 años. Se extiende hasta los 30 años para estudiantes avanzados/as y hasta 35 años de edad a las personas con hijos/as a cargo menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales.

Sin límite de edad para personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas, personas afrodescendientes y/o afroargentinas.

Ser estudiante regular de una institución educativa y/o tener dos (2) materias aprobadas.

Tener ingresos por grupo familiar menores a 3 salarios mínimos, vitales y móviles.

Ser egresado/a del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.

Cursar o ingresar a cursar una carrera de grado o pregrado en instituciones públicas tales como Universidades Nacionales, Provinciales, Institutos Universitarios Nacionales.

Inscripción:

Hasta el 5 de septiembre a través de https://becasprogresar.educacion.gob.ar/

