UNM: Se encuentra abierta la inscripción a la segunda convocatoria de las Becas Progresar

El Departamento de Bienestar y Asuntos Estudiantiles informa que se encuentra abierta la inscripción a la segunda convocatoria de las Becas Progresar 2025 de la Secretaria de Educación.
Este programa tiene como objetivo brindar acompañamiento económico para que los/as estudiantes puedan continuar y finalizar sus estudios de educación superior.
Requisitos:
- Ser argentinos/as nativos/as o naturalizados/as con DNI con al menos 5 años de residencia en el país.
- Tener entre 17 y 24 años. Se extiende hasta los 30 años para estudiantes avanzados/as y hasta 35 años de edad a las personas con hijos/as a cargo menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales.
- Sin límite de edad para personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas, personas afrodescendientes y/o afroargentinas.
- Ser estudiante regular de una institución educativa y/o tener dos (2) materias aprobadas.
- Tener ingresos por grupo familiar menores a 3 salarios mínimos, vitales y móviles.
- Ser egresado/a del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.
- Cursar o ingresar a cursar una carrera de grado o pregrado en instituciones públicas tales como Universidades Nacionales, Provinciales, Institutos Universitarios Nacionales.
Inscripción:
Hasta el 5 de septiembre a través de https://becasprogresar.educacion.gob.ar/
UNM