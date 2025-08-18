UNM: Talleres del Programa Universidad Para Adultos Mayores Integrados UPAMI

La Secretaría de Extensión Universitaria informa que se encuentra abierta la inscripción para los Talleres del Programa Universidad Para Adultos Mayores Integrados UPAMI.

Los cursos y talleres propuestos no requieren estudios previos, son de carácter gratuito, cuentan con certificación de la Universidad y se dictan de manera presencial y virtual.

Curso: Juegos matemáticos

Temática: Ciencias

Contenidos-Objetivo: Hay varias maneras de acercarse a la matemática. Hay una larga tradición y una nutrida bibliografía de la matemática recreativa, rama de la matemática no menos seria ni rigurosa que las demás ramas del gran árbol matemático. Es por esta rama que se desarrollará el curso presentando juegos y situaciones que suelen estar ausentes de ámbitos académicos pero que son perfectos para desafiar muchas inteligencias y aprender a disfrutar una faceta de la matemática atractiva y amigable, especialmente como propuesta destinada a los Adultos Mayores.



Docente: Claudia CARVAJAL (Docente invitada)



COMISIÓN A

Día y horario: Miércoles de 13 a 15 hs

Fecha de inicio prevista: 03/09/2025

Fecha de finalización prevista: 22/10/2025



Modalidad: presencial



COMISIÓN B

Día y horario: Jueves de 13 a 15 hs

Fecha de inicio prevista: 04/09/2025

Fecha de finalización prevista: 23/10/2025



Modalidad: A distancia

Curso: Inglés: una propuesta diferente – Nivel 1



Temática: Idiomas



Contenidos-Objetivo: Planteada desde un enfoque socioformativo, la propuesta busca brindar acceso a la educación en lenguas a personas mayores, al tiempo de fomentar un espacio de intercambio y socialización que tienda al desarrollo de habilidades lingüísticas y sociales, a la resolución de problemas y al intercambio intergeneracional, con particular interés en rescatar saberes previos de la vida cotidiana y de los intereses de sus participantes.

Las clases se proponen como un lugar de encuentro donde se retoman y desarrollan iniciativas personales de producción propia, pensamiento crítico y expresión libre. El espacio se propone incentivar el desarrollo de tareas de reconocimiento de ideas principales, task switching y resolución de conflictos, que desarrollan habilidades ejecutivas de control beneficiosas para adultos mayores.



Docente: Palermo, Cecilia (docente UNM)

Día y horario: Martes de 9 a 11 hs

Fecha de inicio prevista: 02/09/2025

Fecha de finalización prevista: 21/10/2025



Modalidad: Adistancia

Curso: Inglés: una propuesta diferente – Nivel 2



Temática: Idiomas



Contenidos-Objetivo: Planteada desde un enfoque socioformativo, la propuesta busca brindar acceso a la educación en lenguas a personas mayores, al tiempo de fomentar un espacio de intercambio y socialización que tienda al desarrollo de habilidades lingüísticas y sociales, a la resolución de problemas y al intercambio intergeneracional, con particular interés en rescatar saberes previos de la vida cotidiana y de los intereses de sus participantes.

Las clases se proponen como un lugar de encuentro donde se retoman y desarrollan iniciativas personales de producción propia, pensamiento crítico y expresión libre. El espacio se propone incentivar el desarrollo de tareas de reconocimiento de ideas principales, taskswitching y resolución de conflictos, que desarrollan habilidades ejecutivas de control beneficiosas para adultos mayores.

Para una mejor organización esta propuesta busca en el Nivel II que las y los participantes, partan de conocimientos previos elementales de inglés (saludos, números, tiempo verbal presente simple, adverbios de tiempo y frecuencia, preguntas con Wh), sin requisito de presentar certificaciones que acrediten esos saberes.



Docente: Maria Marcela Caballero (docente UNM)

Día y horario: Lunes de 14 a 16 hs

Fecha de inicio prevista: 01/09/2025

Fecha de finalización prevista: 20/10/2025



Modalidad: A distancia

Curso: Francés – Nivel 1



Temática: Idiomas



Contenidos-Objetivo: el curso propone brindar un espacio de socialización y aprendizaje de una lengua extranjera que permitirá a los participantes ampliar sus posibilidades de comunicación en dicho idioma. Se abordará el conocimiento de reglas y vocabulario básico del sistema lingüístico francés, trabajando desde un punto de vista pragmático y discursivo. El curso presentará el contenido gramatical de modo contextualizado, se trabajará un enfoque comunicativo, personalizado para el grupo etario y para el grupo particular. Se abordarán contenidos tales como: formas de presentación, diálogos formales e informales,

abecedario, números, pronunciación de grupos vocálicos y consonánticos, diálogos cotidianos, entre otros.



Docente: Aldana Aguirre (docente invitada)

Día y horario: Martes de 14 a 16 hs

Fecha de inicio prevista: 02/09/2025

Fecha de finalización prevista: 21/10/2025



Modalidad: A distancia

Curso: Francés – Nivel 2



Temática: Idiomas



Contenidos-Objetivo: el curso propone brindar un espacio de socialización y aprendizaje de una lengua extranjera que permitirá a los participantes ampliar sus posibilidades de comunicación en dicho idioma. Se propone abordar el conocimiento de reglas y vocabulario básico del sistema lingüístico francés, trabajando desde un punto de vista pragmático y discursivo. El curso presentará el contenido gramatical de modo contextualizado, se trabajará un enfoque comunicativo, personalizado para el grupo etario y para el grupo particular.

Se abordarán contenidos tales como: los momentos y las comidas del día. Actividades cotidianas. Los deportes. Los verbos irregulares. La ciudad: vocabulario. Indicar el camino, guiar a una persona. Las preposiciones de lugar. Las partes de la casa. Situaciones de la vida cotidiana. Requiere conocimientos de francés previos.



Docente: Aldana Aguirre (docente invitada)

Día y horario: Martes de 9 a 11 hs

Fecha de inicio prevista: 02/09/2025

Fecha de finalización prevista: 21/10/2025



Modalidad: A distancia

Curso: Francés – Nivel 3



Temática: Idiomas



Contenidos-Objetivo: el curso propone brindar un espacio de socialización y aprendizaje de una lengua extranjera que permitirá a los participantes ampliar sus posibilidades de comunicación en dicho idioma. Se abordará el conocimiento de reglas y vocabulario básico del sistema lingüístico francés, trabajando desde un punto de vista pragmático y discursivo. El curso presentará el contenido gramatical de modo contextualizado, se trabajará un enfoque comunicativo, personalizado para el grupo etario y para el grupo particular. Se abordarán contenidos tales como: Contenidos gramaticales. El pasado compuesto.El tiempo imperfecto y su utilización en actividades del pasado. Utilización del passé composé y el imperfecto en pasado. El pasado reciente.La expresión del tiempo. Los adjetivos y pronombres indefinidos. Los verbos irregulares.El futuro simple. Expresar deseos y acciones a realizarse en el futuro, entre otros Requiere conocimientos de francés previos.



Docente: Aldana Aguirre (docente invitada)

Día y horario: Lunes de 9 a 11 hs

Fecha de inicio prevista: 01/09/2025

Fecha de finalización prevista: 20/10/2025



Modalidad: A distancia



Curso: Francés – Nivel 4



Temática: Idiomas



Contenidos-Objetivo: el curso propone brindar un espacio de socialización y aprendizaje de una lengua extranjera que permitirá a los participantes ampliar sus posibilidades de comunicación en dicho idioma. Se abordará el conocimiento de reglas y vocabulario básico del sistema lingüístico francés, trabajando desde un punto de vista pragmático y discursivo. El curso presentará el contenido gramatical de modo contextualizado, se trabajará un enfoque comunicativo, personalizado para el grupo etario y para el grupo particular. Se abordarán contenidos tales como: ejes temáticos a santé/le corps/Le logement/ Les travail. Los tiempos pasados/ presente /futuro simple / futuro cercano / Los articuladores cronológicos del discurso (primero, luego, finalmente / primero, segundo, etc.) y vocabulario relacionado con los siguientes temas: Personas / Lugares/ Acontecimientos/ /Medios de comunicación/ Arte.



Docente: Aldana Aguirre (docente invitada)

Día y horario: Miércoles de 9 a 11 hs

Fecha de inicio prevista: 03/09/2025

Fecha de finalización prevista: 22/10/2025



Modalidad: A distancia

Curso: Gestión de Centros de jubilados



Temática: Fortalecimiento de las organizaciones de las personas mayores



Contenidos-Objetivo: El taller está dirigido a personas mayores que deseen fortalecer sus conocimientos para la gestión de Centros de Jubilados, y desarrollar habilidades de liderazgo para la conducción de dichos espacios. Se propone comprender y analizar el rol protagónico que tienen dichas organizaciones sociales en el territorio, recuperando saberes y experiencias construidas por las personas mayores al frente de dichas iniciativas comunitarias.

Los encuentros se proponen en modalidad taller promoviendo la participación a partir de las motivaciones, experiencias y saberes previos de las personas mayores, poniéndolos en diálogo con los conceptos y recursos de la propuesta.



Docente: Daiana Alba (Graduada UNM)

Día y horario: Lunes de 15.30 a 17.30 hs.

Fecha de inicio prevista: 01/09/2025

Fecha de finalización prevista: 20/10/2025



Modalidad: Presencial

Curso: Taller de escritura creativa



Temática: Literatura, escritura, lectura y narración



Contenidos-Objetivo: El taller propone la realización de un acercamiento inicial a la escritura creativa para las personas mayores participantes con o sin nociones previas. Se trabajará a partir de la lectura de textos literarios breves que funcionen como disparadores para vincular metodologías de escritura con aspectos subjetivos particulares de cada participante, De esta forma se irán acercando a la escritura creativa generando procesos de escritura de materiales diversos (poesía, narrativa de ficción/no ficción, textos dramáticos, ensayos, etc).



Docente: Milva Luciana Pentito (Docente invitada)

Día y horario: Jueves de 10 a 12 hs.

Fecha de inicio prevista: 04/09/2025

Fecha de finalización prevista: 23/10/2025



Modalidad: Presencial

Curso: Taller de escritura creativa II



Temática: Literatura, escritura, lectura y narración



Contenidos-Objetivo: El presente Taller está dirigido a personas mayores con interés en la escritura creativa que hayan participado en talleres de introducción y/o acercamiento inicial a la escritura. Se trabajará a partir de la lectura de textos literarios breves que funcionen como disparadores para vincular

metodologías de escritura con aspectos subjetivos de cada participante. De esta forma, se propone que profundicen su acercamiento a la escritura creativa desarrollando procesos concretos de escritura de géneros diversos (poesía, narrativa de ficción/no ficción, textos dramáticos, ensayos, etc).



Docente: Milva Luciana Pentito (Docente invitada)

Día y horario: Jueves de 13 a 15 hs.

Fecha de inicio prevista: 04/09/2025

Fecha de finalización prevista: 23/10/2025



Modalidad: Presencial

Curso: Argentina en el Siglo XX: transformaciones políticas y sociales



Temática: Pensamiento social, filosofía y cultura



Contenidos-Objetivo: El presente Taller está dirigido a personas mayores con interés en la historia argentina. El objetivo principal es propiciar un espacio de participación e intercambio acerca de los procesos históricos contemporáneos. Se propone el abordaje de diferentes temáticas de la Historia Argentina entre los años 1916-1955. El taller propone valorar las experiencias personales y las trayectorias de las personas mayores para enriquecer los intercambios, promoviendo el análisis crítico de documentos históricos y el acercamiento a la lectura analítica.



Docente: Marco Roselli (Docente invitado)

Día y horario: Lunes de 13.30 a 15.30 hs.

Fecha de inicio prevista: 01/09/2025

Fecha de finalización prevista: 20/10/2025



Modalidad: presencial

Curso: Tecnologías para la inclusión social



Temática: Nuevas tecnologías y computación

Contenidos-Objetivo: El taller se propone brindar a los y las participantes herramientas y conocimientos específicos para consolidarse como usuarios/as de tecnologías, propiciando la autonomía e inclusión digital, considerando fundamentales los desafíos y oportunidades de las mismas en la vida cotidiana de las personas mayores. La propuesta es trabajar desde un enfoque participativo, en el que se fomente la interacción y el aprendizaje centrado en la experiencia.

Se abordarán temas centrales acerca del uso de tecnologías tales como: uso de dispositivos, comunicación digital, navegación en internet, identidad digital, servicios en línea, aprendizajes en línea, así como las temáticas e intereses de las personas participantes.

Docente: Sofia Ferrero (Personal no docente)

Día y horario: Miércoles de 10 a 12 hs.

Fecha de inicio prevista: 03/09/2025

Fecha de finalización prevista: 22/10/2025



Modalidad: presencial

Curso: Mis cuentas en mis manos: bancas y billeteras virtuales



Temática: Nuevas tecnologías y computación



Contenidos-Objetivo: El presente taller está dirigido a personas mayores que deseen adquirir conocimientos y mejorar su habitación de espacios virtuales. La propuesta se basa en una metodología centrada en el participante, reconociendo saberes previos y experiencias propias como punto de partida para el aprendizaje. Se priorizará un enfoque vivencial, práctico y colaborativo, que permita a las personas mayores apropiarse de herramientas digitales con seguridad y confianza. Los principales temas a abordar estarán vinculados a la elección y uso de aplicaciones bancarias y billeteras virtuales, pudiendo reconocer sus funciones, modos de utilización, reconocimiento de beneficios y riesgos de estafas virtuales.



Docente: Carolina Chul (Docente UNM)

Día y horario: Jueves de 15 a 17 hs.

Fecha de inicio prevista: 04/09/2025

Fecha de finalización prevista: 23/10/2025



Modalidad: Presencial

Curso: Movimiento creativo y bienestar



Temática: Técnicas de trabajo corporal



Contenidos-Objetivo: Este curso está dirigido a personas mayores con interés en el bienestar corporal, conectando con el movimiento danzado, desde un enfoque expresivo, consciente y creativo. No es necesario tener experiencia previa, las clases se pueden adaptar a diversas movilidades y restricciones. Se trabaja equilibrio, flexibilidad, la expresión, tanto sentados como de pie, compartiendo el trabajo en grupos. Cada clase consta de dos partes principales: en la

primera se realiza una “entrada en calor” y en la segunda parte, se trabaja con músicas de diferentes partes del mundo, para disfrutar los distintos ritmos y el movimiento.



Docente: Anahí Spivak (Docente invitada)

Día y horario: Viernes de 10 a 12 hs.

Fecha de inicio prevista: 05/09/2025

Fecha de finalización prevista: 24/10/2025



Modalidad: Presencial

INFORMES E INSCRIPCIÓN:

Inscripción de personas afiliadas a PAMI, en el siguiente link: https://www.pami.org.ar/talleresycursos/cursos-upami

Inscripción para personas mayores NO afiliadas a PAMI (sujeto a disponibilidad de cupos): https://forms.gle/2sNPj5p2tmSiJKyJ6

