Uno de cada cuatro niños y niñas de primer grado tuvo su consulta de salud

“Salud Escolar Bonaerense” es un Programa del Ministerio de Salud y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia que trabaja para detectar problemas de salud, promover hábitos saludables, prevenir enfermedades y hacer un seguimiento del crecimiento y desarrollo de niños, niñas y adolescentes.

A un año de su implementación, y en conjunto con los 99 municipios adheridos, ya visitó 1.198 escuelas urbanas y 505 rurales; atendió 36.656 alumnas y alumnos; y aplicó 16.737 vacunas.

Gracias al Programa, uno de cada cuatro niños y niñas de primer grado ya accedió a la consulta de salud en la escuela.

Además, se lograron detectar este año, por ejemplo, que cerca de 3 mil niñas y niños en edad escolar requiere el seguimiento de su salud bucal, y otros 2 mil tiene algún tipo de problema y/o disminución en la vista.

El Programa realiza jornadas de salud integral en establecimientos educativos primarios de gestión estatal.

Estas actividades están dirigidas a estudiantes de primer grado, así como a todo el alumnado de escuelas de pueblos originarios y de aulas multiedad.En relación a la necesidad de derivaciones, un total de 9.067 niños y niñas requirieron otras consultas.

El 32% fue remitido a odontología; el 22,2% a oftalmología; el 18.8% a completar esquemas de vacunación iniciados durante la jornada en el colegio; y el 8,8% al servicio de nutrición.

El acompañamiento de las y los alumnos con derivaciones se realiza en forma conjunta con Educación a través de los equipos de orientación escolar; y está a cargo de los municipios adheridos, con apoyo de los nodos regionales.Implementación

El Programa de Salud Escolar Bonaerense es una iniciativa del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que comenzó en 2025, para garantizar el acceso al derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes.

Los municipios se incorporan a partir de la firma de un convenio, donde se comprometen a conformar equipos interdisciplinarios para realizar las jornadas, convocar una mesa intersectorial entre salud y educación para planificar y monitorear las acciones y acceder a equipamiento, insumos y capacitaciones.

A su vez, acceden a financiamiento a través del registro de las prestaciones en el Programa Sumar.

La estrategia se desarrolla en las escuelas con la participación de estos equipos de salud e incluye la evaluación clínica general; de agudeza visual; revisión odontológica; y el control de esquemas de vacunación y aplicación, en caso de que corresponda.

Además, se desarrollan talleres de promoción de la salud y prevención de enfermedades, con juegos y actividades.

Luego, la familia de cada alumna y alumno atendido recibe una constancia firmada y sellada por profesionales, con el detalle de la evaluación y el estado de vacunación.

Este documento podrá utilizarse para el ingreso escolar, la realización de actividad física no competitiva y para personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Para más información sobre el Programa de Salud Escolar Bonaerense ingresar a www.ms.gba.gov.ar/sitios/saludyninez/.

gba.gob.ar