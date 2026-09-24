Vandalismo en la Primaria 82: iniciaron un incendio, dejaron una llave de gas abierta pero pudieron sofocarlo

El suceso se produjo alrededor de las 20 horas de este miércoles 23 de septiembre en la Escuela Primaria Nº 82 ubicada en el Plan Federal de Casasco, en la zona sur de la localidad morenense de La Reja. Las fuentes consultadas indicaron que se produjo un principio de incendio en la institución, aparentemente iniciado por vándalos. Concurrieron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, pero cuando llegaron el siniestro ya había sido sofocado por personas vinculadas al establecimiento educativo y vecinos. Habrían dejado, además, una llave de gas abierta, lo que podría haber generado un verdadero desastre. Una situación que lamentablemente se repite.