Vandalismo y robos: El ataque constante a la Escuela Primaria 70 del complejo Las Catonas

Un video captado por un vecino es elocuente. Se ve a un sujeto abandonando el predio de la Escuela Primaria Nº 70 “Juana Azurduy de Padilla” cargando el motor de un aire acondicionado. Las fuentes consultadas indicaron que el registro se produjo este fin de semana.

Los habitantes del complejo Las Catonas, donde se erige el establecimiento educativo, ven con alarma la falta de respuesta del Estado provincial y municipal ante los constantes hechos de vandalismo. Más teniendo en cuenta que la escuela se encuentra en la manzana conformada por las calles Teniente Origone, Roma y Chuquisaca, donde también está la capilla y la plaza central. Es decir, a la vuelta de la Comisaría 8º de Moreno.

Hace una semana, el municipio inauguró la Casa de las Culturas de Catonas. Según reza la gacetilla de prensa allí “funcionarán la Delegación de Trujui, el Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL), el Punto Joven con actividades deportivas para las juventudes, la Casa de Justicia y se brindarán diversos talleres culturales”. Este espacio está a pasos de la escuela.

Los vecinos denuncian que además de los aires acondicionados, robaron materiales de construcción destinados a la ampliación de la institución. Además ingresaron a las instalaciones y produjeron roturas varias. Esta situación se vive desde hace dos fines de semana, desde el 16 de agosto, aproximadamente.

Desde la dirección de la escuela habrían hecho el reclamo a las autoridades competentes. Reclaman que se asegure el espacio donde cientos de chicos concurren para obtener el valor intangible más importante para una comunidad: la educación.