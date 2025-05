Vidal sobre las muertes de Sandra y Rubén en la Escuela 49: “Me siento responsable políticamente”

La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires (y actual diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) María Eugenia Vidal reconoció su responsabilidad política en las muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez a raíz de la explosión en la Escuela 49 del barrio Aberasturi, ubicada en Moreno Norte. La confesión llegó casi siete años después de la tragedia, ocurrida el 2 de agosto del 2018.

Vidal fue entrevistada por el periodista Pedro Rosemblat en el streaming de Gelatina, en el marco de las elecciones porteñas del próximo domingo. En medio del reportaje, el comunicador le preguntó por las muertes de la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez como consecuencia de la explosión de un aula de la Escuela Primaria Nº 49 “Nicolás Avellaneda” del barrio Aberasturi de Moreno Norte, ocurrida a las 8.06 horas del jueves 2 de agosto del 2018. La ex gobernadora afirmó “No me siento responsable judicialmente”.

En la continuidad del interrogatorio justificó que “la provincia tiene más de 18.000 edificios (escolares)” y que “el estado de abandono y deterioro que encontré era infinito”. Recordó que el gasista (Cristian Ricobene, condenado en el juicio realizado en octubre del 2023 por el delito de homicidio culposo agravado) había estado el día anterior a la tragedia y que se trató de “una mala praxis”.

“Me arrepiento de no haber ido a la escuela ese día, a esa hora, en ese momento. Me arrepiento de no haberme puesto al frente del tema y no haberme contactado con las familias” de Sandra Calamano y de Rubén Rodríguez. Afirmó que posteriormente quiso vincularse, pero fue rechazada.

“Me siento responsable políticamente” aseveró. Antes se había quejado que las muertes “se utilizaron políticamente”. La confesión tardó casi siete años.

El Tribunal Oral Criminal N°4 de Mercedes condenó el martes 10 de octubre del 2023 a cinco años de prisión al gasista Cristian Ricobene por homicidio culposo agravado e inhabilitación por 10 años para ejercer la profesión. También sentenciaron a dos años de prisión de ejecución condicional por incumplimiento de la función pública e inhabilitación de 4 años para ejercer cargos públicos al interventor del Consejo Escolar, Sebastián Nasif, y a los consejeros Mónica Berzoni y Jorge Galian.

El 20 de diciembre del 2024 la sala III del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires decidió absolver a Mónica Berzoni y a Jorge Galián mientras que ordenó revisar la pena respecto al gasista Cristian Ricobene, ya que anuló cuatro de los cinco puntos por los cuales se complicó su situación procesal y que motivó que fuese condenado a cinco años de prisión por homicidio culposo agravado. La sanción a Nasif fue confirmada.