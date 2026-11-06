Visita del papa León XIV: rige una restricción para camiones en rutas nacionales

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) estableció restricciones a la circulación de vehículos de transporte de carga en determinados tramos de rutas nacionales, en el marco de la visita del papa León XIV.

La medida comienza este viernes 6 de noviembre y se extenderá hasta el viernes 13, inclusive, todos los días de 6 a 22.

La disposición alcanza a los vehículos de las categorías N2 y N3, que comprenden camiones de mediano y gran porte, y O3 y O4, correspondientes a acoplados y semirremolques.

La limitación se aplica en los tramos, horarios y sentidos establecidos por la normativa, por lo que no comprende a toda la red de rutas nacionales.

Qué rutas están alcanzadas en la regiónEntre los corredores vinculados con la zona de Luján se encuentran:- Ruta Nacional 5: desde Chivilcoy hasta Luján.- Ruta Nacional 7: desde Carmen de Areco hasta Luján.- Ruta Nacional 7: desde la intersección con la avenida General Paz hasta Luján.Qué transportes están exceptuado.

La normativa contempla excepciones para los vehículos que trasladan productos y servicios esenciales.

Entre ellos se encuentran los transportes de leche y sus derivados, animales vivos, productos frutihortícolas, combustibles, medicamentos y gases destinados a centros de salud o asistencia sanitaria domiciliaria.

También quedan exceptuados los vehículos de emergencia, asistencia de unidades averiadas o accidentadas, transporte exclusivo de prensa y unidades móviles de medios audiovisuales, entre otros casos previstos en la disposición.

La medida fue establecida mediante la Disposición 370/2026 de la ANSV, publicada en el Boletín Oficial, con el objetivo de ordenar la circulación y reducir los riesgos viales durante los desplazamientos relacionados con las actividades previstas por la visita papal.