Vuelve el Mercado de la Economía Popular

Desde el miércoles 11 de febrero, los miércoles y viernes de 8 a 17 horas en la Plaza San Martín de Moreno Centro y con una amplia variedad de productos



El Municipio de Moreno, dará comienzo nuevamente al Mercado de la Economía Popular en la Plaza San Martín, ubicada en Av. Mitre y Del Libertador.

Con el objetivo de acercar productos de calidad a precios accesibles, estará desde el 11 de febrero, los miércoles y viernes, de 8 a 17 horas.

El Mercado, constituye un espacio de encuentro para vecinas y vecinos donde pueden adquirir frutas, verduras, lácteos, pastas, artesanías, plantines, alimentos elaborados, indumentaria y una amplia variedad de productos elaborados por trabajadoras y trabajadores de la economía popular.



Con esta iniciativa, el Gobierno local reafirma su compromiso con el desarrollo productivo y el impulso de la economía local, a través de la generación de espacios que promueven el trabajo y el consumo responsable.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno