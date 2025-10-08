Vuelve la Fiesta de la Pastafrola a Olivera

El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de la 12° edición de la Fiesta de la Pastafrola, una iniciativa que combina gastronomía, artesanía y música en vivo.

La jornada se llevará a cabo el domingo 12 de octubre, a partir de las 11 horas, en el predio de la estación de ferrocarril de la localidad de Olivera.

Desde hace 12 años se disputa el premio a la mejor pastafrola. En esta ocasión, más de 15 personas desplegarán su arte culinario para obtener el reconocimiento.

El evento contará con feria de artesanos y shows en vivo a cargo de: Sofía Crivelli, Diego Acosta Arias y sus imperiales, Cumbia Manu y CF Cumbia.

lujan.gob.ar