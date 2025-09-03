Vuelven los shows musicales a la Casa de la Provincia

El estreno del ciclo “Noches de Música”, que tendrá lugar el jueves 4 de septiembre, representará el reingreso de los espectáculos musicales a la agenda cultural de la Casa de la Provincia, ubicada en Callao 237, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las presentaciones, que se realizarán todos los jueves a las 19.30 horas, se extenderán hasta el mes de diciembre de este año.

Esta propuesta se suma al concurrido ciclo “Cine Continuado” que tiene lugar todos los martes y viernes en los horarios de 15:00 y 17:15 horas. Todas las actividades culturales que tienen lugar en la Sala Astor Piazzolla poseen entrada gratuita y su ingreso se lleva a cabo por orden de llegada hasta agotar el aforo.

Dolores Solá, una de las principales voces del tango, será protagonista de la inauguración de “Noches de Música”, el jueves 4 de septiembre, a las 19.30 horas. En tanto, el jueves 11, a esa misma hora, se presentará el músico y escritor Pablo Dacal. Luego, el ciclo continuará con la participación de Paula Trama y Barbi Recanati, Axel Kryger, Anabella Cartolano (Las Ligas Menores), Noelia Recalde, Wen, Barbarita Palacios, El Príncipe Idiota, Mariana Michi, María Pien y Sofía Viola, entre otros artistas.

“Noches de Música” busca realzar la diversidad musical y generacional de nuestra cultura, a través de la participación de artistas de reconocida trayectoria y de jóvenes intérpretes.

El flamante ciclo se afirma en la creencia de que la combinación generacional de músicos y compositores de pop, tango, rock y folklore, entre otros estilos, puede reseñar la riqueza y variedad de la música argentina.

