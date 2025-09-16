15° aniversario de la Feria Franca de General Rodríguez

El Intendente Mauro García participó del acto de reconocimiento a quienes integran y llevan adelante la Feria Franca de nuestra ciudad, en el marco de sus 15 años de trabajo en General Rodríguez.

Junto a emprendedores y artesanos locales, celebramos el fruto de todo el esfuerzo y la dedicación que realizan cada día para el desarrollo de su actividad.

Felicitaciones a Viviana Falabella y Mónica Ferro, dos de las principales impulsoras de este espacio que sigue creciendo cada vez más con el acompañamiento de nuestros vecinos y vecinas.

Municipalidad de General Rodríguez