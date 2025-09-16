Policiales

Delincuente detenido por robo en el centro de General Rodríguez

Posted on by rodrigos
16
Sep

Tras una extensa investigación realizada por la Fiscalía, la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Justicia y Política Criminal de la Municipalidad de General Rodríguez, en el día de hoy se concretó un allanamiento que permitió detener a un delincuente responsable de un robo ocurrido el pasado 16 de julio.

En aquella ocasión, el individuo había forzado la puerta del comercio La Fiambrería, ubicado en las calles Pellegrini y San Martín, sustrayendo dinero en efectivo y otros elementos.

Como resultado del operativo, se logró recuperar la caja registradora del local y se secuestraron teléfonos celulares y la camioneta utilizada para cometer el ilícito.

Municipalidad de General Rodríguez