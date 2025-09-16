Delincuente detenido por robo en el centro de General Rodríguez

Tras una extensa investigación realizada por la Fiscalía, la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Justicia y Política Criminal de la Municipalidad de General Rodríguez, en el día de hoy se concretó un allanamiento que permitió detener a un delincuente responsable de un robo ocurrido el pasado 16 de julio.

En aquella ocasión, el individuo había forzado la puerta del comercio La Fiambrería, ubicado en las calles Pellegrini y San Martín, sustrayendo dinero en efectivo y otros elementos.

Como resultado del operativo, se logró recuperar la caja registradora del local y se secuestraron teléfonos celulares y la camioneta utilizada para cometer el ilícito.

Municipalidad de General Rodríguez