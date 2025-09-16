Thiago Medina tuvo fiebre durante la noche y sigue con pronóstico reservado

Thiago Medina, ex Gran Hermano edición 2022, sufrió un accidente cuando circulaba en moto a las 19.50 horas de este viernes 12 de septiembre sobre Ruta 7 en el cruce con la calle La Providencia de Francisco Álvarez. Fue trasladado al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Allí fue intervenido quirúrgicamente y le extrajeron el bazo. Además tiene costillas fracturadas y afectados pulmones, riñones e hígado. Sigue en Terapia Intensiva, con respiración asistida.

El parte médico oficial de esta mañana reza lo siguiente:

“Hospital Mariano y Luciano de la Vega – Ministerio de Salud PBA

El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva.

Presentó un registro de fiebre, por lo que se le tomaron cultivos y se rotó el esquema antibiótico. No hubieron cambios respecto de los otros aspectos de cuidado.

Se encuentra estable y con pronóstico reservado”.

El próximo parte será difundido a las 18 horas, aproximadamente