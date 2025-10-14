15 años de la Universidad Nacional de Moreno: Recuerdos de una jornada histórica

Presentamos un material audiovisual con retazos de lo ocurrido el 14 de octubre de 2010. Ese día quedó formalmente inaugurada la Universidad Nacional de Moreno. Las palabras de la entonces presidenta de la nación Cristina Fernández de Kirchner y del intendente Andrés Arregui, entre otros. Además una entrevista inédita con el diputado nacional Néstor Kirchner, una de las últimas que brindó antes de su fallecimiento, que se produjo 13 días después. Este martes se conmemoran 15 años de un momento histórico para Moreno y para la educación pública.