Jornada Regional de Trabajo con Perspectiva de Género

La Secretaría de Géneros, Políticas Sociales y Derechos Humanos participó ayer de una nueva jornada del Consejo de Articulación de Políticas de Género y Diversidad Sexual con Municipios, un programa del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires que acompaña a los distritos en el diseño e implementación de políticas públicas con perspectiva de género.

El encuentro se desarrolló en el Complejo Museográfico Enrique Udaondo, en la ciudad de Luján, donde el Ateneo de Casos Críticos reunió a las áreas de Género de la Región Primera de la Provincia para evaluar y diseñar estrategias conjuntas frente a las formas que asume la violencia de género en contextos de crisis.

¡Gracias compañeras por el compromiso y por estar siempre cerca!

