25° Aniversario de la Escuela Primaria N° 21 del barrio Almirante Brown

En el barrio Almirante Brown, el intendente Mauro García acompañó a la comunidad educativa en la celebración del 25° aniversario de la Escuela Primaria N° 21.

Durante el acto, se descubrió una placa conmemorativa junto a autoridades municipales, personal docente y familias que forman parte de la historia de la institución.

Desde el Municipio seguimos acompañando a nuestras escuelas, valorando el compromiso y la dedicación de toda la comunidad educativa para garantizar un mejor futuro para nuestros chicos y chicas.

Municipalidad de General Rodríguez