Provincia premió proyectos para visibilizar la lucha contra el trabajo infantil

El ministro de Trabajo y presidente de la COPRETI, Walter Correa, premió a los proyectos ganadores del concurso “Que se Vea – El trabajo infantil en foco”. Esta iniciativa convocó a estudiantes de carreras universitarias vinculadas a la comunicación para elaborar campañas destinadas a prevenir y combatir el trabajo infantil. El proyecto ganador se realizará y será parte de una campaña oficial de difusión y concientización de la Provincia, las universidades públicas, y las organizaciones de la sociedad civil.

Correa explicó que “en Argentina hay 23 comisiones de lucha contra el trabajo infantil, una por provincia, pero sólo una tiene presupuesto y esa es la COPRETI de la Provincia de Buenos Aires, que por decisión del Gobernador Axel Kicillof cuenta los recursos para la lucha real contra el trabajo infantil”. El ministro de Trabajo señaló que “nuestro objetivo es que los pibes y las pibas no tengan que ir a trabajar, que tengan garantizado su derecho a la educación, al descanso y al juego, para que puedan tener un futuro y ahí está el Estado bonaerense protegiéndolos”.

El equipo ganador está integrado por Catalina Orza y Federico Bautis de la Universidad de Tres de Febrero; el segundo puesto fue para Tatiana Beer y Santiago Miguel Piccianni Martínez de la Universidad de San Martín, mientras que Candela Llorente, Pilar Lance; Brenda Cereijo y Camila Tarzia Díaz de la Universidad de Lomas se llevaron el tercer puesto. Cada integrante del equipo ganador recibió una computadora personal. Todos los equipos finalistas recibieron certificados de participación y por su aporte al debate público sobre trabajo infantil.



El acto tuvo lugar en la sede Sindicato de Empleados de Comercio La Plata, y contó con las presencias del secretario ejecutivo de la COPRETI Nicolás Viñes, la directora ejecutiva del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, Andrea Cáceres; el director ejecutivo del Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico de la provincia de Buenos Aires, Juan Brardinelli, y la secretaria adjunta del gremio anfitrión, Romina Santana.

También integraron el jurado el director provincial de Comunicación Estratégica del ministerio de Comunicación Pública Matías Belloni y la coordinadora de la Unidad Sindical por la Erradicación del Trabajo Infantil (CUSETI) y abogada integrante del Foro de la Niñez, Dolores Fusé.

Del total de proyectos recibidos, nueve grupos pasaron a la instancia definitoria. Los finalistas fueron estudiantes que representaron a las universidades nacionales de Avellaneda (UNdaV); de Tres de Febrero (UNTREF); de San Martín (UNSAM); de La Plata (UNLP) y de Lomas de Zamora (UNLZ).

