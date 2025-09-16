4° edición de la Fiesta de la Psicología Social junto a la A.C. «Creando Proyectos»

El Intendente Mauro García visitó la 4ta edición de la «Fiesta de la Psicología Social» organizada por la Asociación Civil «Creando Proyectos» y la Escuela de Psicología Social.

La jornada se llevó a cabo en la plaza central en donde se realizaron distintas charlas informativas vinculadas a esta temática, psicología infantil y consumos problemáticos, entre otras, a cargo de los y las especialistas de la organización. Asimismo, también hubo música, baile, feria de artesanías, sorteos y muchas más actividades recreativas para todas las edades.

