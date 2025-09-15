Anticipo – Robo, persecución y choque sobre Ruta 25: Tres detenidos

Pasadas las 13 hs. de este lunes 15 de septiembre se produjo el robo de un vehículo en Gorriti y Colectora Norte de la Autopista del Oeste, ingreso al Country Banco Provincia. El asalto fue notificado rápidamente y el Centro de Monitoreo Municipal detectó al vehículo en la zona del barrio Jardines I. Allí móviles del Comando de Patrullas de Moreno comenzaron a seguirlo hasta que llegaron al semáforo de Ruta 25 y Storni. Los ladrones protagonizan un choque donde finalmente son detenidos. Informan de una chica herida. Ampliaremos