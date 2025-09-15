Se viene la 7° edición del FU 2025: el Festival Urbano más esperado de zona Oeste

_El encuentro será este domingo 21 de septiembre, desde las 13 hasta las 21 horas, en Plaza Dr. Buján.

En esta oportunidad, se presentarán El Mató a un Policía Motorizado, Turf y Malandro como figuras principales_

El Municipio de Moreno llevará adelante la edición N° 7 del FU, el Festival Urbano de Moreno, una iniciativa impulsada por la intendenta, Mariel Fernández, que desde 2021 busca garantizar a jóvenes, niñas, niños y familias el acceso gratuito a espectáculos culturales de primer nivel. El evento tendrá lugar el domingo 21 de septiembre, desde las 13 horas en la Plaza Dr. Buján, ubicada en Ruta 7, km 35.5, a pocas cuadras de las estaciones de Moreno y Paso del Rey.

La grilla de este año contará con grupos y artistas consagrados como El Mató a un Policía Motorizado, Turf y Malandro junto a Militantes del Clímax, Mir Nicolás, Mundialista Crew, Ana Milagros, La Valenti, Femi, Rocko, Templo, Corte Rappers, Potara y VLE. Además de un artista sorpresa que será revelado en el escenario.

La propuesta refuerza el espíritu del festival: combinar bandas reconocidas con talentos emergentes de Moreno y la región, ofreciendo una oportunidad única de encuentro cultural.

El FU 2025 se desarrollará con una gran puesta en escena de luces, sonido y proyecciones, consolidándose, una vez más, como uno de los festivales urbanos más importantes del conurbano bonaerense.

También habrá juegos, actividades recreativas, un patio gastronómico y feria de emprendedoras y emprendedores locales, para que toda la familia pueda disfrutar de una jornada cultural e inclusiva.Asimismo, en esta ocasión se llevará a cabo la Street Fu. Donde las y los jóvenes podrán participar del tornero de básquet callejero 3×3, conducido por Mica González y Javi Martínez.

La inscripción es libre y gratuita y se realiza a través de https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb4JI2mPGcsdnF465pwZsA7gtH45_VMFW5oc7WIgOmHx1yAw/viewform

Esta edición contará con auspiciantes del sector privado (marcas) y cuenta con el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Este espectáculo libre y gratuito reafirma la apuesta del Gobierno local por democratizar la cultura, promover a las y los artistas locales y recuperar el espacio público como lugar de encuentro y disfrute colectivo.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno