50 años del Golpe: El homenaje en el cementerio de Moreno frente al monumento a los desaparecidos

Al conmemorarse los 50 años del golpe de Estado que dio paso a la dictadura cívico – militar más sangrienta de la historia argentina, se realizó el tradicional homenaje en el monumento emplazado en el lugar donde, en diciembre del 83, se descubrió la fosa común con restos de detenidos – desaparecidos. Hubo una marcha desde la esquina de Victorica y Güemes y los descubrimientos de una placa y de una intervención artística de Lalo de Vinzenzi. Acto completo, con el discurso de la intendenta Mariel Fernández.