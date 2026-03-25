Desde Francisco Álvarez a Moreno Centro: Alumnos reciben clases en los patios por falta de infraestructura y mobiliario

Durante la pasada semana, tres mamás de alumnos del primer año de las escuelas secundarias 27 (Barrio La Esperanza de Francisco Álvarez) y 39 (Moreno centro, lindante a la primaria Nº 1 y frente a la Plaza de las Carretas) se comunicaron para poner de manifiesto las malas condiciones edilicias y falta de mobiliario en estos establecimientos educativos.

En el caso de la secundaria 27, ubicada sobre la calle La Música entre Aguirre y Túpac Amaru del barrio La Esperanza de Francisco Álvarez, denunciaron que los alumnos asisten a clases en aulas modulares, sin aire acondicionado. La falta de este aparato hace que con las altas temperaturas, la chapa que reviste a esta suerte de container modificado, se convierta en hornos. Por este motivo, ocupan los patios, donde las arboledas hacen más benigna la temperatura. Además faltan mesas y sillas.

Una situación similar se vive en la secundaria 39, ubicada sobre la calle Uruguay entre avenida Mitre y Alcorta Norte del centro de Moreno. Además de la falta de mobiliario (salvo que el “juego de la silla” haya sido incorporado a la currícula como actividad lúdica) y de salones, se suman problemas de limpieza. Advierten la aparición de una colonia de ratas. También el patio es utilizado como aula.

Lamentablemente esta situación es habitual en cada inicio del ciclo lectivo y pone sobre la mesa la utilización del Fondo Educativo que recibe el municipio de Moreno desde la provincia de Buenos Aires. La aplicación de recursos afectados en otros fines, motivó una mención el último informe del Tribunal de Cuentas. La comunidad demanda soluciones.