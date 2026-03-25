Luján recordó el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia a 50 años del golpe de Estado

En el marco del 50° aniversario del golpe de Estado de la última dictadura cívico-militar, se llevó a cabo un acto conmemorativo por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en la Plaza Belgrano, junto a la comunidad de Luján.

La actividad reunió a vecinas y vecinos que se acercaron para participar de un espacio de reflexión colectiva, reafirmando el compromiso con la memoria histórica y la defensa de los derechos humanos.

Durante la jornada se recordó a las víctimas del terrorismo de Estado y se destacó la importancia de sostener la memoria como herramienta fundamental para la construcción de una sociedad más justa y democrática.

A 50 años del quiebre institucional que marcó profundamente la historia argentina, el encuentro en la Plaza Belgrano se constituyó en un ámbito de participación y expresión colectiva, donde la comunidad de Luján volvió a manifestar su compromiso con la consigna de Memoria, Verdad y Justicia.

Municipio de Luján