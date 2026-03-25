¿Cómo se vivió el golpe de Estado en Moreno?

El miércoles 24 de marzo de 1976, apenas pasadas las 3 de la madrugada, se produjo el golpe cívico – militar más anunciado (y organizado) de la historia argentina. Las tres fuerzas derrocaron a la presidenta María Estela (Isabelita) Martínez de Perón.

En Moreno gobernaba Luis Tulissi. Había sido electo intendente en la lista del Partido Intransigente, ya que el peronismo no había presentado listas debido a conflictos internos. El jefe comunal fue desalojado por representantes de la Fuerza Aérea Argentina.

¿Cómo se vivieron esos primeros días? ¿Quiénes estuvieron a cargo de la municipalidad? ¿Qué eran las Tres Marías? ¿Qué rol tuvieron las fuerzas de seguridad locales en la represión ilegal? ¿Cómo funcionó la comisaría Moreno en ese contexto?

Presentamos una entrevista inédita con Emilio “Nito” Tulissi, registrada en audio en el 2006. “Nito” Tulissi fue secretario de Gobierno y Hacienda en la gestión de su padre Luis. Sumamos la entrevista con el comisario Omar Hernández, a cargo de la comisaría de Moreno en los años 1976, 1977 y 1978, realizada en junio de 2013. Además incorporamos material histórico nunca publicado.

A 50 años del golpe, es un aporte a la memoria, a la verdad y a la justicia.