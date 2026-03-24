Se realizó la actividad “Florecerán pañuelos” en la Universidad Nacional de Moreno

En el marco de las actividades por el 50° aniversario del inicio de la última dictadura cívico-militar, la comunidad de la Universidad Nacional de Moreno llevó adelante la iniciativa “Florecerán pañuelos”, una propuesta de intervención artística y colectiva en defensa de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

La actividad convocó a estudiantes, docentes y nodocentes, quienes participaron de la creación de pañuelos intervenidos como símbolo de compromiso con los derechos humanos y la construcción de memoria colectiva.

A través de la expresión artística, la comunidad universitaria generó un espacio de reflexión y participación en torno a uno de los períodos más significativos de la historia reciente del país.

La iniciativa se desarrolló de cara a un nuevo aniversario del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura cívico-militar, promoviendo instancias de participación que fortalecen la conciencia histórica y el compromiso con los valores democráticos. En este sentido, la propuesta destacó el rol de la universidad pública como ámbito de formación, pensamiento crítico y construcción colectiva de memoria.

Desde la comunidad de la Universidad Nacional de Moreno señalaron la importancia de sostener espacios que promuevan el ejercicio de la memoria activa, fomentando el respeto por los derechos humanos y el compromiso con la verdad y la justicia.

La consigna “Florecerán pañuelos” expresa la continuidad de la memoria en el presente y la participación de nuevas generaciones en la construcción de una sociedad basada en valores democráticos.

La actividad se enmarcó en una serie de propuestas orientadas a reflexionar colectivamente sobre el pasado reciente y reafirmar el compromiso con la defensa de los derechos humanos.

Universidad Nacional de Moreno