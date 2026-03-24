Sesión Extraordinaria en General Rodríguez a 50 años del golpe: compromiso con la Memoria y la Democracia

En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y al cumplirse 50 años del Golpe de Estado en Argentina de 1976, se llevó adelante una Sesión Extraordinaria con el objetivo de reafirmar el compromiso institucional con la democracia y la defensa de los Derechos Humanos.

Durante la jornada se destacó la importancia de mantener viva la memoria colectiva, sosteniendo los valores de Memoria, Verdad y Justicia como pilares fundamentales de la vida democrática.

A medio siglo de aquel quiebre institucional, se remarcó la necesidad de continuar promoviendo el respeto por los derechos fundamentales y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

El encuentro se desarrolló como un espacio de reflexión y recordación, en el que se ratificó el compromiso de trabajar para que los hechos del pasado no se repitan, manteniendo vigente el reclamo histórico de la sociedad argentina.

A 50 años del golpe, el mensaje se mantiene firme: memoria activa, defensa de la democracia y un compromiso permanente con los Derechos Humanos, hoy y siempre: Nunca Más.

Municipalidad de General Rodríguez