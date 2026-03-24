General Rodríguez: actividades sobre Derechos Humanos en la niñez

En el marco de las acciones por los 50 años del Golpe de Estado en Argentina de 1976, la Secretaría de Géneros, Políticas Sociales y Derechos Humanos participó de la actividad “Memoria activa en la niñez”, desarrollada junto a niños y niñas que asisten a Casa de la Niñez.

Durante toda la semana, las infancias trabajaron la temática de los Derechos Humanos a través de propuestas artísticas y educativas que incluyeron cuentos, charlas, debates y contenidos audiovisuales. Las actividades promovieron la reflexión en torno a los valores de Memoria, Verdad y Justicia, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

La iniciativa culminó con una muestra abierta destinada a chicos, chicas, familias y trabajadores y trabajadoras municipales, donde se compartieron las producciones realizadas durante el proceso.

Desde el área se continúa impulsando la construcción de memoria colectiva desde las infancias, promoviendo la participación y el compromiso con los Derechos Humanos.

Municipalidad de General Rodríguez