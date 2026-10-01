52° Peregrinación Juvenil a Luján 2026: todo lo que hay que saber para caminar hacia la Basílica

El sábado 3 y domingo 4 de octubre se realizará la 52° Peregrinación Juvenil a Luján, una de las tradicionales expresiones de fe que cada año reúne a miles de peregrinos en el camino hacia la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La edición 2026 tendrá como lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos” y el recorrido unirá el Santuario de San Cayetano de Liniers con Luján, en un trayecto de aproximadamente 60 kilómetros.La peregrinación es libre y gratuita y no requiere inscripción. Cada persona puede comenzar a caminar desde el punto del recorrido que considere conveniente.

¿Cuándo y desde dónde comienza?

La salida oficial de la imagen peregrina de la Virgen de Luján será el sábado 3 de octubre a las 10, desde el Santuario de San Cayetano de Liniers, ubicado en Cuzco 150, CABA.

El operativo de la peregrinación comenzará a las 8.

La imagen será la cabecera de la columna principal que recorrerá el camino hacia Luján.

El Santuario de San Cayetano será uno de los puntos centrales antes del inicio de la caminata.

Las misas durante la Peregrinación

La Misa Arquidiocesana se celebrará el sábado 3 de octubre a las 23:30 y será presidida por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva.

La Misa Central será el domingo 4 de octubre a las 7, frente a la Basílica de Luján, también presidida por monseñor García Cuerva.Además, durante la llegada de los peregrinos se celebrarán distintas misas en Luján.

Peregrinación en vivo

Quienes no puedan realizar el recorrido también podrán acompañar la Peregrinación de manera virtual.

La transmisión especial estará disponible a través de LaPereLujan y también se podrá seguir la actividad desde los canales del Santuario de Luján.

Mapa del recorrido

El recorrido parte desde Liniers y atraviesa distintos puntos del Oeste bonaerense antes de llegar a Luján.

Puntos de apoyo y puestos sanitarios

Durante el trayecto habrá puestos de apoyo y atención sanitaria gratuitos. Estarán identificados con la imagen de la Virgen de Luján y el número correspondiente.

Cortes y modificaciones en diferentes distritos:

Eln el Municipio de Morón serán desde las 00 hs hasta las 18 hs. del sábado 3 de octubre

La Municipalidad de Merlo emitió el cronograma vial y de transporte

En Moreno se informaron los cruces vehiculares habilitados, las postas de salud y apoyo, la asistencia de la Cruz Roja y el camino destinado a las y los peregrinantes

El paso de la Peregrinación por Moreno estará acompañado por un operativo especial de tránsito

Transporte público en Moreno – traslado de paradas

Paso por General Rodríguez

La Peregrinación también atravesará General Rodríguez antes de continuar hacia Luján

El Municipio de General Rodríguez difundió las medidas especiales durante la peregrinación

Cruces, traslado de paradas de colectivos y ubicación de micros

Ingreso y operativo en Luján

Al llegar a Luján se implementará un operativo especial para ordenar el ingreso de los peregrinos y la circulación vehicular.

El Municipio de Luján informó que el ingreso de los fieles a la ciudad será por la calle Las Heras y que se habilitarán determinados cruces vehiculares durante el operativo.[

Traslado de la terminal

Trenes – se adicionarán servicios

En la Línea Sarmiento, el ramal Moreno-Mercedes tendrá trenes adicionales durante el sábado 3 y domingo 4 de octubre

El transporte público contará con refuerzos durante el operativo de la Peregrinación.

La organización recomienda prever con anticipación el regreso y, cuando sea posible, coordinarlo con familiares, amigos o conocidos

¿Se puede ir en auto o bicicleta?

?Se podrá ingresar en automóvil por Acceso Oeste hasta donde lo permita el dispositivo de tránsito y seguridad dispuesto en Luján. Desde allí, el recorrido deberá continuar a pie.

También se podrá circular en bicicleta, aunque se recomienda hacerlo con especial cuidado debido a la gran cantidad de personas que caminarán por el recorrido.

¿Qué hacer si un peregrino necesita ayuda? Ante los primeros síntomas de malestar, se recomienda acercarse al puesto sanitario más cercano y explicar al personal de salud qué se siente y si existe alguna condición o medicación habitual.

Los puestos sanitarios y de apoyo serán gratuitos y estarán disponibles a lo largo del recorrido. Más formas de acompañar la Peregrinación

Recomendaciones para los peregrinos:

Cr. Santuario San Cayetano Liniers, Santuario de Luján, Municipio de Morón, Municipalidad de Merlo, Municipalidad de Moreno, Municipalidad de General Rodríguez, Municipio de Luján, Transportes La Perlita, Trenes Argentinos, Laperelujan