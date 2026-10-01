Se realizarán operativos de castración y vacunación antirrábica de perros y gatos

Los turnos deben ser acordados previamente con los espacios donde se desarrollará cada jornada

El Municipio llevará adelante durante octubre nuevos operativos gratuitos de vacunación antirrábica y castración de perros y gatos en distintos puntos del distrito, con el objetivo de fortalecer la prevención sanitaria y el control poblacional.

La vacunación se aplicará por orden de llegada, mientras que los turnos para castración deberán solicitarse previamente en los espacios donde se desarrollará cada jornada.

Además, el Centro Municipal de Zoonosis, ubicado en Concordia 1721 entre Quilmes y Segundo Sombra, en el barrio Asunción de la localidad de Paso del Rey, dispone de un área para la atención de personas heridas por mordeduras y la aplicación de tratamiento antirrábico, lo que fortalece la prevención de enfermedades zoonóticas y la protección de la salud pública.

A continuación, el cronograma de operativos que se realizarán de 8:30 a 13 horas:

Viernes 2 de octubre – Paso del Rey

CIC Sanguinetti, ubicado en Corrientes 2301.

Miércoles 14 de octubre – Trujui IClub Cuatro Vientos, ubicado en Echeverría y Nogoyá.

Miércoles 21 de octubre – Distrito Ecológico Roggero (DER) CDI El Molinito, ubicado en Gualeguaychú e Hipócrates, en el barrio Parque San Carlos.

Miércoles 28 de octubre – Moreno Norte

Unidad Sanitaria San José, ubicada en Perú 5160, en el barrio San José.

Para consultas y mayor información, las y los interesados podrán acercarse de lunes a viernes de 8 a 16 horas y los sábados de 9 a 13 horas, comunicarse al teléfono 0237 466-9251, interno 2185, o escribir al correo electrónico zoonosis-moreno@hotmail.com

Desde el Gobierno local se fortalece la presencia territorial mediante operativos barriales que consolidan una política integral de cuidado animal, tenencia responsable y prevención sanitaria en todo Moreno.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno