Moreno acompañará la 52° Peregrinación Juvenil a Luján

Con un operativo de tránsito, puestos de asistencia y una base de prevención a lo largo del recorrido

El Municipio de Moreno acompañará a las y los peregrinos que participarán este año de la 52° Peregrinación Juvenil a Luján, una de las manifestaciones de fe más convocantes de la Argentina, que se realizará el sábado 3 de octubre, bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”.

Como parte del operativo integral, se dispondrán 24 puestos de asistencia a lo largo de las trazas de la Avenida Bartolomé Mitre; Avenida Francisco Piovano y de la Ruta Provincial N° 7, conformados por 19 Puestos Sanitarios para la atención médica y 5 Puestos de Apoyo destinados a la contención y logística.

Además, la Cruz Roja Argentina tendrá presencia en Avenida Francisco Piovano y Avenida Storni, con tareas de asistencia y prevención.

Para facilitar el desplazamiento vehicular y reducir el congestionamiento en los sectores atravesados por la caminata se contemplarán distintos cruces habilitados y modificaciones temporales en el sentido de circulación de algunas arterias.

En Paso del Rey, Otonne de Asconapé permitirá el paso de sur a norte, 25 de Mayo de norte a sur y Lebensohn mantendrá circulación en ambos sentidos.

En Moreno centro, las arterias Intendente Corvalán, De la Quintana, Belgrano y Avenida del Libertador estarán habilitadas de norte a sur, mientras que Vicente López y Planes y Uruguay permitirán el desplazamiento de sur a norte.

La Avenida Victorica conservará circulación en ambos sentidos.

En La Reja, los cruces habilitados en ambas direcciones serán Avenida Storni y Padre Fahy. Además, Rocha Blaquier tendrá doble sentido de circulación de manera temporal.

En esta localidad también funcionará la base operativa de la Subsecretaría de Defensa Civil, ubicada sobre Avenida Piovano, entre Marcos Sastre y Gervasio Méndez.

En Francisco Álvarez, los vehículos podrán atravesar la traza por Fray Mamerto Esquiú y Avenida de las Montoneras, ambas con circulación en los dos sentidos.

Se recomienda a quienes transiten por las zonas afectadas consultar las modificaciones previstas, respetar la señalización y las indicaciones del personal de tránsito y circular con precaución para favorecer el desarrollo seguro del operativo.

Para más información pueden visitar las redes oficiales de @moreno_municipio @transitosecretaria y @defensacivil.moreno

De esta manera, el Gobierno local dispone un esquema de prevención, asistencia y ordenamiento que permitirá acompañar a las y los peregrinos y, al mismo tiempo, facilitar la circulación vehicular durante una jornada multitudinaria de fe y encuentro.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno