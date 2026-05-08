8 de mayo: Día de la Virgen de Luján

Cada 8 de mayo se conmemora el Día de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, así como también de Uruguay y Paraguay.

La fecha recuerda una de las advocaciones marianas más importantes y populares del país, cuya historia se remonta al siglo XVII.Según la tradición, en 1630 una imagen de la Virgen María enviada desde Brasil tenía como destino una estancia en la actual provincia de Santiago del Estero.

Durante el viaje, la carreta que la transportaba quedó detenida a orillas del río Luján, en la provincia de Buenos Aires, y los animales solo retomaron la marcha cuando descendieron la caja que contenía la imagen.

El hecho fue interpretado como una señal de que la Virgen debía permanecer en ese lugar.

Con el paso de los años, la devoción creció y dio origen al santuario que hoy recibe miles de peregrinos cada año en la ciudad de Luján.La festividad del 8 de mayo tiene su origen en 1887, cuando el papa León XIII coronó oficialmente la imagen bajo el nombre de “Nuestra Señora de Luján”.

Más tarde, en 1930, el papa Pío XI la declaró patrona de Argentina, Uruguay y Paraguay.A lo largo del tiempo, la Virgen de Luján se consolidó como un símbolo de fe y encuentro para millones de creyentes, que cada año participan de celebraciones, peregrinaciones y actividades religiosas en su honor.