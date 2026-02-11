A 100 años del vuelo del Plus Ultra, se realizó un encuentro institucional para honrar una hazaña aérea histórica

En el marco de las actividades por el centenario del vuelo del hidroavión Plus Ultra, la travesía aérea que por primera vez cruzó el Océano Atlántico y unió España con Argentina, días atrás el Intendente Leonardo Boto recibió al Embajador de España Joaquín María de Arístegui Laborde y a las autoridades de la Fuerza Aérea Argentina y Ejército del Aire y del Espacio del Reino de España, con el fin de conmemorar esta hazaña histórica y forjar lazos de unión entre ambos países.

Fueron dos visitas que incluyeron un recorrido por la sala “Hazañas” del Museo del Transporte del Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo, donde se encuentra expuesta la aeronave que realizó la proeza en el año 1926.

Allí las comitivas brindaron palabras de agradecimiento por la invitación y firmaron el libro de visitas que llevará el registro de quienes pasen por el lugar a lo largo del año, y para finalizar se hicieron intercambios de presentes conmemorativos.

En los encuentros participaron: el Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio del Reino de España, General del Aire Francisco Braco Carbó; el Jefe del Gabinete de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio del Reino de España, General de Brigada Enrique Cuenca-Romero Jiménez; Ayudante del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio del Reino de España, Comandante Ana Gallarin López; Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo del Reino de España en la República Argentina, Coronel César Lardies Gracia.

También asistieron el Jefe de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier Mayor Gustavo Javier Valverde y el Secretario General del Estado Mayor, General Comodoro Ángel Javier Rojas, junto a la Directora del Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo, Viviana Mallol.

Además, una delegación integrada por el Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y el Espacio, Teniente General Javier Hernández Antuña; General de División Juan Francisco Sanz Díaz, Jefe del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire y del Espacio; General de División (Retirado) José Luis Figuero Aguilar; Coronel Juan Martínez Ramos (SHYCEA); Agregado de Defensa Coronel César Lardiés Gracia. Esta comitiva contó con la participación de Conrado Dornier y su esposa Nathalie Braun Barends, nieto de Claude Dornier, el ingeniero alemán encargado de diseñar el Dornier Do J “Wal”, el hidroavión que realizó el vuelo del Plus Ultra.

Estas visitas se inscriben dentro de las actividades organizadas para conmemorar los 100 años de la travesía que en 1926 logró por primera vez unir España y Argentina a través del cruce del Océano Atlántico, marcando un hito en la historia de la aviación mundial.

