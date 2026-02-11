Hospital Posadas: La historia de Aldana y el valor del diagnóstico a tiempo

Tras años de síntomas, internaciones y distintos tratamientos, Aldana encontró en el Hospital Posadas una respuesta que cambió su vida: el diagnóstico de un tipo de Inmunodeficiencia Primaria (IDP).

Su recorrido comenzó a los 12 años, cuando empezó a presentar infecciones recurrentes, hemorragias e internaciones. En 2020, luego de atravesar un episodio crítico de meningitis bacteriana severa que la mantuvo en coma durante tres días, se pudo confirmar el diagnóstico de un tipo de Inmunodeficiencia Primaria.

Actualmente, a sus 26 años, recibe tratamiento en su hogar y es mamá de Rufina. Aldana destaca el acompañamiento del equipo de Inmunología del Hospital Posadas, referente nacional en el abordaje de las IDPs o errores innatos de la inmunidad, tanto en niños como en adultos, con el objetivo de asegurar el mejor cuidado para cada persona y su familia.

“El Posadas fue mi segunda casa, el lugar que me abrazó en los momentos más difíciles”, expresó Aldana al resaltar la importancia de la detección temprana para salvar vidas y mejorar la calidad de vida de quienes conviven con enfermedades poco frecuentes.

Hospital Posadas