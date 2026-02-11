Sociedad

Avanza la parquización y puesta en valor del acceso a General Rodríguez

El Municipio continúa desarrollando trabajos de parquización sobre la Ruta 28, como parte de las acciones de puesta en valor del acceso principal a la ciudad de General Rodríguez.

Durante esta etapa, se llevó adelante la colocación de plantas Hemerocalis y palmeras Pindó, especies que aportan identidad, color y un mayor valor paisajístico al ingreso urbano.

Estas tareas forman parte de un plan integral orientado a mejorar el entorno urbano, embellecer los espacios públicos y ofrecer una mejor bienvenida tanto a vecinos como a quienes visitan la ciudad.

