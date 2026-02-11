El Hospital Posadas incorporó extractores de leche humana para promover la lactancia materna

En el marco de las acciones destinadas a promover la lactancia materna, el Hospital Posadas incorporó extractores de leche humana que facilitan y acompañan este proceso, especialmente en situaciones de internación.

La iniciativa busca fortalecer el acompañamiento a las personas gestantes y a sus bebés, favoreciendo la continuidad de la lactancia en contextos que requieren atención médica.

Promover la lactancia también implica cuidar el vínculo, entendiendo que el acompañamiento y la cercanía forman parte fundamental de la salud.

Hospital Posadas