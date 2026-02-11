Avanza la construcción de la Escuela Secundaria N°16 en Altos del Oeste

La construcción de la Escuela Secundaria N°16, ubicada en el barrio Altos del Oeste, continúa avanzando con el inicio de una nueva etapa de trabajo.

En la actualidad, las tareas se desarrollan en el taller, donde se lleva adelante la fabricación de las estructuras de techos, aberturas y pisos. Estos avances permiten seguir consolidando cada uno de los detalles necesarios para el fortalecimiento de la infraestructura educativa de la ciudad.

De esta manera, se reafirma el compromiso con la educación, impulsando obras que amplían las oportunidades para los jóvenes y acompañan el crecimiento de la comunidad.

Municipalidad de General Rodríguez