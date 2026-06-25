A 48 años del primer Mundial: el día que Argentina hizo historia en el Monumental

El 25 de junio de 1978, la Selección argentina conquistó su primera Copa del Mundo al derrotar 3 a 1 a Países Bajos en una final inolvidable que marcó el inicio de su historia grande en los mundiales.

El 25 de junio de 1978 quedó grabado para siempre en la historia del fútbol argentino.

Ese día, la Selección nacional conquistó por primera vez la Copa del Mundo al vencer 3 a 1 a Países Bajos en la final disputada en el estadio Monumental, un triunfo que abrió el camino hacia las posteriores consagraciones de 1986 y 2022.

El equipo dirigido por César Luis Menotti se impuso en tiempo suplementario en un partido cargado de emoción. Mario Alberto Kempes abrió el marcador en la primera etapa, pero Dick Nanninga igualó el encuentro a pocos minutos del final del tiempo reglamentario. Incluso, antes del cierre, un remate de Rob Rensenbrink se estrelló en el palo y estuvo a punto de darle el título al conjunto neerlandés.

En el alargue, Argentina encontró la diferencia definitiva. Kempes volvió a convertir para adelantar nuevamente al seleccionado y, poco después, Daniel Bertoni selló el 3 a 1 que desató el festejo de un Monumental colmado y de millones de argentinos.

A lo largo del torneo, el conjunto nacional mostró una identidad de juego definida, con figuras como Ubaldo Fillol, Daniel Passarella, Osvaldo Ardiles, Ricardo Villa y el propio Kempes, quien terminó como máximo goleador del certamen con seis tantos.

La conquista de 1978 representó el primer título mundial de la Selección mayor y se convirtió en uno de los hitos más importantes de la historia del deporte argentino.

A 48 años de aquella consagración, el recuerdo de esa final sigue vigente como uno de los capítulos más emblemáticos del fútbol nacional y como el inicio de una tradición mundialista que continúa siendo motivo de orgullo para los argentinos.