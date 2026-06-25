Barrio Aurora: Asesinaron a un adulto mayor durante un robo y buscan a dos delincuentes

Felipe Vedia tenía 83 años. Murió en el transcurso de un robo en su vivienda. Los delincuentes ingresaron de madrugada, cuando dormía. Hasta el momento habría dos sospechosos, quienes continúan prófugos.

El fatal episodio ocurrió alrededor de las 2:30 horas de este miércoles 24 de junio en una vivienda ubicada en la esquina de la calle Alberdi y Perito Moreno, del barrio Aurora de Moreno Sur.

Según datos obtenidos a través de distintas fuentes, ya que hay un gran hermetismo en torno a la investigación, al menos dos delincuentes saltaron un paredón perimetral y a través de una ventana ingresaron a la casa ocupada por Felipe Vedia, de 83 años. El adulto mayor estaba durmiendo.

Buscaban una fuerte suma de dinero, que el jubilado tendría guardada. La información recibida indicó que esos ahorros no existirían. Es materia de la pesquisa determinar la existencia de un entregador. Sospechan que alguien brindó esa información a los malhechores.

La víctima murió en el transcurso del robo al verse sorprendido en su cama. La autopsia determinará si fue sometido a algún tipo de tortura o se descompensó ante la traumática situación. Más allá de esta circunstancia terrible, la carátula de la causa no se modificaría: es un homicidio en ocasión de robo.

El cuerpo del infortunado hombre habría sido descubierto por familiares con las primeras luces de la mañana. Era un vecino querido y respetado. Minutos después la zona se saturó de móviles policiales.

El expediente es instruido por la Dra. Carina Saucedo, a cargo de la UFI Nº 2 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. Junto a su equipo de trabajo, lidera la investigación con personal de la comisaría 1º de Moreno y la DDI.

Las cámaras de seguridad municipales serán claves para identificar a los autores del asesinato, quienes continúan prófugos. Serían dos, pero no descartan la participación de un tercero, quien habría actuado como apoyo exterior.