Se fortalecen los espacios para las juventudes en Moreno

_Se trata de los Puntos Jóvenes, una red de espacios con propuestas de encuentro, formación y acompañamiento_
El Municipio de Moreno fortalece las políticas públicas destinadas a las juventudes a través de los Puntos Jóvenes, una red de espacios presentes en todas las localidades del distrito que ofrece propuestas de encuentro, formación y acompañamiento para adolescentes y jóvenes.
La iniciativa impulsa la participación comunitaria, el acceso a actividades recreativas, culturales y educativas, y la construcción de ámbitos de contención, intercambio y desarrollo personal.Las actividades abarcan talleres de teatro, música y pintura, jornadas culturales, boxeo, torneos en polideportivos, juegos de mesa y otras propuestas recreativas.
Además, incluyen cursos técnicos orientados a la formación en oficios, como electricidad, y espacios de participación juvenil con jornadas de debate, intercambio de figuritas y actividades articuladas junto a centros de estudiantes. A continuación, se detallan las sedes por localidad
:-Moreno NorteCasa Joven Satélite – Garín y Canadá
Punto Joven 25 de Mayo – Carlos Tejedor y Araoz de Lamadrid / Sociedad de Fomento Araucanos 299
Punto Joven Chichilo – Márquez de Aguado y PaysandúPunto Joven La Perla – Cataluña y Costa RicaPunto Joven Santa Elena – El Moro y Bolivia-Moreno Centro
Galpón de Moreno – Joly 2840-Moreno Sur
Casa Joven Casasco – San José 186Punto Joven Manantiales – Tierra del Fuego y Padre Fahy-Paso del ReyPunto Joven Creciendo Juntos – General Manuel Belgrano 2901
Punto Joven Estrella Juvenil – Copérnico 1080Punto Joven Capilla Medalla Milagrosa – Graham Bell 2758
Punto Joven Bongiovanni – Roma entre Vicente López y Remedios de Escalada
Punto Joven Reconquista – Camino de la Ribera y Graham Bell-Cuartel V
Casa Joven Cuartel V – Discépolo y El Teatro
Punto Joven Luz María – Tres de Febrero y Luis AgotePunto Joven Los Hornos – Oyuela 3537
Punto Joven La Chicharra – Batalla de Salta 5748-TrujuiPunto Joven Casona de Trujui – Boulogne Sur Mer 3665Punto Joven Villanueva – Jerusalem y Pasaje Cristina-Francisco Álvarez y La RejaGalpón de Álvarez – Fray Mamerto Esquiú y Ruta 5Punto Joven Güemes – Colonia y Ñandutí
Punto Joven Reja Grande – Gustavo Becquer y Puerto MadrynPunto Joven La Reja – Rubén Darío 240Punto Joven MIPU – Beato Escrivá de Balaguer 3800
Las personas interesadas en tener más información pueden visitar las redes oficiales de Juventudes en: @juventudesmoreno
De esta manera, el Gobierno local impulsa estrategias que favorecen el acceso a derechos, la integración comunitaria y el crecimiento personal de adolescentes y jóvenes.
Gacetilla de la Municipalidad de Moreno