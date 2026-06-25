Se fortalecen los espacios para las juventudes en Moreno

_Se trata de los Puntos Jóvenes, una red de espacios con propuestas de encuentro, formación y acompañamiento_

El Municipio de Moreno fortalece las políticas públicas destinadas a las juventudes a través de los Puntos Jóvenes, una red de espacios presentes en todas las localidades del distrito que ofrece propuestas de encuentro, formación y acompañamiento para adolescentes y jóvenes.

La iniciativa impulsa la participación comunitaria, el acceso a actividades recreativas, culturales y educativas, y la construcción de ámbitos de contención, intercambio y desarrollo personal.Las actividades abarcan talleres de teatro, música y pintura, jornadas culturales, boxeo, torneos en polideportivos, juegos de mesa y otras propuestas recreativas.

Además, incluyen cursos técnicos orientados a la formación en oficios, como electricidad, y espacios de participación juvenil con jornadas de debate, intercambio de figuritas y actividades articuladas junto a centros de estudiantes. A continuación, se detallan las sedes por localidad

:-Moreno NorteCasa Joven Satélite – Garín y Canadá

Punto Joven 25 de Mayo – Carlos Tejedor y Araoz de Lamadrid / Sociedad de Fomento Araucanos 299

Punto Joven Chichilo – Márquez de Aguado y PaysandúPunto Joven La Perla – Cataluña y Costa RicaPunto Joven Santa Elena – El Moro y Bolivia-Moreno Centro

Galpón de Moreno – Joly 2840-Moreno Sur

Casa Joven Casasco – San José 186Punto Joven Manantiales – Tierra del Fuego y Padre Fahy-Paso del ReyPunto Joven Creciendo Juntos – General Manuel Belgrano 2901

Punto Joven Estrella Juvenil – Copérnico 1080Punto Joven Capilla Medalla Milagrosa – Graham Bell 2758

Punto Joven Bongiovanni – Roma entre Vicente López y Remedios de Escalada

Punto Joven Reconquista – Camino de la Ribera y Graham Bell-Cuartel V

Casa Joven Cuartel V – Discépolo y El Teatro

Punto Joven Luz María – Tres de Febrero y Luis AgotePunto Joven Los Hornos – Oyuela 3537

Punto Joven La Chicharra – Batalla de Salta 5748-TrujuiPunto Joven Casona de Trujui – Boulogne Sur Mer 3665Punto Joven Villanueva – Jerusalem y Pasaje Cristina-Francisco Álvarez y La RejaGalpón de Álvarez – Fray Mamerto Esquiú y Ruta 5Punto Joven Güemes – Colonia y Ñandutí

Punto Joven Reja Grande – Gustavo Becquer y Puerto MadrynPunto Joven La Reja – Rubén Darío 240Punto Joven MIPU – Beato Escrivá de Balaguer 3800

Las personas interesadas en tener más información pueden visitar las redes oficiales de Juventudes en: @juventudesmoreno

De esta manera, el Gobierno local impulsa estrategias que favorecen el acceso a derechos, la integración comunitaria y el crecimiento personal de adolescentes y jóvenes.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno