Nuevo servicio diferencial entre Once-Haedo-Moreno de la línea Sarmiento

El tren de larga distancia de Trenes Argentinos que une Once con Bragado incorporó un nuevo coche de primera con el que se brinda un servicio diferencial entre las estaciones de Once, Haedo y Moreno. La nueva prestación suma la posibilidad de unir estas localidades de manera más confortable.

Este servicio permite efectuar el recorrido con ambiente climatizado y baños. Por ello, se transforma en una alternativa en materia de comodidad y reducción en el tiempo de viaje para quienes quieran dirigirse a su trabajo o a realizar trámites, evitando las aglomeraciones del tránsito vehicular.

El diferencial entre Once-Haedo-Moreno circula lunes, miércoles y viernes. Desde la terminal porteña sale a las 18:35 con paradas por Haedo a las 19:21 y Moreno a las 19:56. En cambio, de Moreno parte a las 6:29 con arribo a Haedo a las 7:05 y llegada a Once a las 7:50.

Los pasajes tienen una tarifa plana de 2.600 pesos y pueden ser adquiridos, anticipadamente, en https://webventas.sofse.gob.ar/ o en las boleterías de larga distancia habilitadas.El nuevo tren comenzó a funcionar el pasado 17 de junio y el tiempo de viaje entre Once y Moreno es de 1:21 horas.

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