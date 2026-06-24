24 de junio: una fecha marcada por figuras, hitos y recuerdos de la historia argentina

El 24 de junio ocupa un lugar singular dentro del calendario argentino.

A lo largo de los años, esta fecha quedó asociada a nacimientos de figuras emblemáticas, hechos históricos y recuerdos que forman parte de la identidad cultural y deportiva del país.

Entre los nombres más destacados aparece Lionel Messi, nacido en Rosario el 24 de junio de 1987.

El capitán de la Selección argentina celebra un nuevo cumpleaños mientras disputa el Mundial 2026 y continúa ampliando una trayectoria que lo convirtió en uno de los deportistas más importantes de la historia.

La jornada también recuerda el nacimiento de Juan Román Riquelme, uno de los máximos ídolos de Boca Juniors y actual presidente de la institución, y de Juan Manuel Fangio, quíntuple campeón mundial de Fórmula 1 y figura central del automovilismo argentino. En homenaje al piloto de Balcarce, cada 24 de junio se conmemora el Día del Piloto Argentino.

La literatura nacional también tiene un lugar destacado en esta fecha con el nacimiento de Ernesto Sabato, escritor, ensayista y una de las voces intelectuales más influyentes del país durante el siglo XX.

En el ámbito de la música, el 24 de junio coincide con el nacimiento de Duki, referente de la escena urbana argentina, y con dos pérdidas que marcaron profundamente a la cultura popular.

En 1935 falleció Carlos Gardel en un accidente aéreo en Medellín, convirtiéndose para siempre en un símbolo del tango. Por ese motivo, la fecha es recordada como el Día del Cantor Nacional.

Décadas más tarde, el 24 de junio de 2000, la muerte de Rodrigo Bueno conmocionó al país. El cantante cordobés, ícono del cuarteto, falleció en un accidente de tránsito en uno de los momentos más exitosos de su carrera artística.

La fecha también guarda espacio para la historia y las grandes gestas nacionales.

Entre ellas se destaca el nacimiento de Juan Bautista Cabral, reconocido por su actuación en el Combate de San Lorenzo, y el primer cruce aéreo de la cordillera de los Andes en globo aerostático, realizado en 1916 por Eduardo Bradley y Ángel María Zuloaga.

Además, un 24 de junio quedó grabado en la memoria futbolera por la victoria de la Selección argentina frente a Brasil en el Mundial de Italia 1990, gracias al recordado gol de Claudio Caniggia tras una asistencia de Diego Maradona.

Por la cantidad de acontecimientos y protagonistas que reúne, el 24 de junio se convirtió en una de las fechas más representativas de la historia, la cultura y el deporte argentino.

Foto NA