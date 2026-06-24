Mundial 2026: comienza la definición de los grupos A, B y C

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en una etapa decisiva con el inicio de la tercera y última fecha, una jornada que comenzará a definir los clasificados a los 16avos de final y el orden de varios grupos.

Este miércoles habrá seis partidos correspondientes a las zonas B, C y A, con equipos que buscarán asegurar su continuidad en el torneo y otros que intentarán mantenerse con vida hasta el último minuto.

La actividad comenzará a las 16 con la definición del Grupo B. En Vancouver, Suiza y Canadá se enfrentarán para determinar quién finalizará en la primera posición de la zona.

Al mismo tiempo, Bosnia y Herzegovina y Qatar protagonizarán un duelo clave en la lucha por la clasificación.Más tarde, desde las 19, llegará el turno del Grupo C.

Brasil y Marruecos lideran las posiciones con cuatro puntos cada uno y llegan a la última fecha dependiendo de sí mismos.

El conjunto brasileño se medirá con Escocia, que suma tres unidades y también tiene chances de avanzar, mientras que Marruecos enfrentará a Haití, ya sin posibilidades de clasificación.

Si ambos líderes consiguen la victoria, el primer puesto del grupo se definirá por diferencia de gol.

La jornada cerrará a las 22 con los encuentros del Grupo A. México, que ya aseguró el liderazgo de la zona, enfrentará a República Checa.

El seleccionado europeo necesita sumar para mantener sus aspiraciones de avanzar a la próxima ronda.

En simultáneo, Corea del Sur buscará confirmar su clasificación cuando se mida ante Sudáfrica en otro de los encuentros que definirán el panorama de la fase final.

Con varios boletos todavía en juego, la tercera fecha promete una jornada cargada de emociones y resultados que comenzarán a delinear los cruces de los 16avos de final del Mundial 2026.